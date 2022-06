Wypadek w Czeladzi. Ranne dwie osoby. Pod ojcem i synem załamał się strop klatki schodowej Paweł Kurczonek

Na terenie nieczynnej kopalni Saturn w Czeladzi 14 czerwca doszło do wypadku. 39-latek spadł z kilkumetrowej wysokości wraz ze swoim 12-letnim synem. Pod poszkodowanymi w wypadku zarwał się strop klatki schodowej. Stan chłopca jest poważny – doznał urazu głowy. Został przetransportowany helikopterem do szpitala w Katowicach. Obrażenia ojca są mniej poważne, przewieziono go karetką do szpitala w Czeladzi.