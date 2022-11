Wypadek w Czerwionce: Kierująca renault potrąciła kobietę. Poszkodowana z urazem nogi trafiła do szpitala Barbara Kubica-Kasperzec

Wypadek w Czerwionce na ulicy Furgoła ARC Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Na ulicy Furgoła w Czerwionce-Leszczynach doszło dziś rano do potrącenie kobiety. Policja pracuje jeszcze na miejscu, póki co wiadomo, że poszkodowana z urazem nogi została przewieziona do szpitala.