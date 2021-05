Wypadek w Dąbrowie Górniczej. BMW zderzyło się z samochodem marki Audi. Jedno z aut wypadło z drogi

Groźny wypadek w Dąbrowie Górniczej

Wypadek drogowy z udziałem dwóch pojazdów. Na skrzyżowaniu alei Róż z ulicą Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W niedzielę, 16 maja, na światłach przy parku wodnym "Nemo" zderzyły się samochody marki BWM oraz Audi.

Zderzenie było tak mocne, że jeden z samochodów zjechał z drogi i uderzył w płot prywatnej posesji. Z informacji internautów wynika, że od dwóch dni w tym miejscu nie działała sygnalizacja świetlna. Możliwe, że to właśnie brak świateł oraz brak ostrożności kierowców, przyczynił się do tego zdarzenia. Jeden z kierowców uskarżał się na dolegliwości bólowe, dlatego został zabrany do szpitala. Na drodze nie ma już utrudnień, a skrzyżowanie jest przejezdne.

- Od północy na drogach regionu doszło do 71 zdarzeń. Dziś jest bardzo spokojnie, w tej chwili nie ma żadnych poważnych zdarzeń. Wszystkie główne drogi w regionie są przejezdne - informuje dyżurny stanowiska kierowania ruchem w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.