Wypadek w Glinicy na DK11. Ciężarówka przewożąca węgiel uderzyła w kosz podnośnika, w którym były dwie osoby

Wypadek na DK 11 w Glinicy

Przed godziną 11 doszło do poważnego zdarzenia na ulicy Asfaltowej w Glinicy w gminie Ciasna. Samochód ciężarowy przewożący węgiel (ponad 20 ton) uderzył w samochód z podnośnikiem stojący na chodniku.

Pierwsze doniesienia mówią o co najmniej dwóch osobach poszkodowanych w tym zdarzeniu. Są to dwaj elektrycy, którzy na wysokości podłączali lampę do sieci elektroenergetycznej.

- Obecnie zastępy z JRG Lubliniec, WSP oraz OSP prowadzą działania na DK11 w miejscowości Glinica, gdzie samochód ciężarowy uderzył w kosz podnośnika koszowego prowadzącego roboty drogowe. Dwie osoby poszkodowane, przekazane do ZRM. Na miejscu działania prowadzi 5 zastępów JOP - informuje PSP w Lublińcu.