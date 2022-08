Wypadek w Jastrzębiu. 13-letni rowerzysta wpadł pod koła samochodu dostawczego. Nastolatek jechał rowerem i wjechał wprost pod auto Piotr Chrobok

Według policjantów, kierowca mercedesa prawidłowo zachował się przed przejściem dla pieszych. arc.

Wszystko wskazuje na to, że to z winy 13-latka doszło w Jastrzębiu do groźnego wypadku drogowego. Nastolatek jadący rowerem zjechał z chodnika wprost pod ruszający samochód dostawczy. Młody rowerzysta na tyle feralnie zderzył się z autem, że trafił do szpitala. - Nastolatek doznał urazu nogi, ręki oraz ogólnych potłuczeń - wylicza st. sierż. Karolina Piontek z KMP w Jastrzębiu.