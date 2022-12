Wypadek w Katowicach na ul. Oswobodzenia. Trzy osoby trafiły do szpitala

- 6 grudnia w Katowicach na ul. Oswobodzenia na skrzyżowania z ul. Obrzeżną Zachodnią doszło do kolizji passata z toyotą. W wyniku zdarzenia 24-letni mężczyzna z urazem nosa trafił do szpitala. Obyło się bez interwencji pogotowia ratunkowego, przetransportowała go jego matka, która również podróżowała samochodem - powiedziała nam podkom. Agnieszka Żyłka z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.