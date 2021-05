Wypadek w Katowicach. Ogromny korek na S86 od Sosnowca ma już 7 km długości

Przywódcy Torcida Zabrze przed sądem. Zawodnik MMA Krzysztof M. ps. "Mara" oskarżony o kierowanie zbrojnym ramieniem kibiców Torcidy

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Okręgowego w Gliwicach, akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi M. ps. „Mara” przywódcy grupy kibiców Torcida Zabrze i zbrojnego ramienia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych oraz popełnianiem przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Drugi z oskarżonych to Krzysztof S.