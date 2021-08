Wypadek w Katowicach. Są wyniki badań toksykologicznych kierowcy, który przejechał 19-latkę. Był pod wpływem leków

31-letni kierowca najpierw trąbił, by chwilę później ruszyć. Na nagraniu świadka zdarzenia widać, jak autobus uderza w 19-latkę, która prawdopodobnie próbowała rozdzielić awanturników, następnie ciągnie ją pod kołami, aż do wysokości skrzyżowania ulicy Mickiewicza z ulicą Stawową. Widać także, jak uczestniczy zdarzenia próbują zatrzymać autobus. Niestety, bezskutecznie.

Minionej soboty, 31 lipca, na ul. Mickiewicza w Katowicach doszło do tragicznego wypadku. Kierowca autobusu linii 910 wjechał w grupę szarpiących się na jezdni osób i przejechał 19-letnią kobietę. Wszystko działo się przed maską autobusu.

Kierowca autobusu z Katowic częściowo przyznał się do zarzutów

Udało się to dopiero policjantom, kilkaset metrów dalej w zajezdni autobusowej. W niedzielę, 1 sierpnia, mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa dwóch innych osób. Zeznał śledczym, że bał się o swoje życie i zdrowie. Ruszył autobusem myśląc, że grupa ludzi chce siłą wtargnąć do pojazdu.