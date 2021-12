Wypadek w kopalni Bielszowice. Ratownicy walczą z czasem. Ręcznie przebierają gruzowisko

Wypadek w kopalni Bielszowice

Początkowo zastępy ratowników próbowały dostać się do poszukiwanych ślusarzy, z obu stron zawału. Po godzinie 16 ratownikom udało się namierzyć sygnał z lokalizatorów górników umieszczonych w ich lampach. Sygnały zostały zlokalizowane na odcinku pomiędzy 10, a 20 metrem gruzowiska. Kilka godzin później z ruchu Bielszowice napłynęły bardzo dobre wieści! Z jednym z górników jest kontakt - wzrokowy i głosowy. Po północy udao się go wywieźć na powierzchnię. - Górnik mówi, że jest cały obolały. Za pomocą specjalnego wysięgnika podano mu koc i wodę - mówi Tomasz Głogowski, rzecznik PGG.

Póki co nie ma kontaktu głosowego i wzrokowego z drugim z poszukiwanych górników. Prawdopodobnie jest on w odległości ok. 10 metrów od swojego kolegi z którym rozmawiają ratownicy. Przynajmniej w takiej odległości wyłapywany jest sygnał z jego lampy.