Wypadek w kopalni Bielszowice. Ratownicy wiedzą, gdzie są zaginieni górnicy. Ręcznie przebierają gruzowisko Barbara Kubica-Kasperzec

Wypadek w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Ratownicy walczą z czasem, aby jak najszybciej dotrzeć do zaginionych górników. Na terenie ruchu Bielszowice KWK Ruda od kilku godzin trwa akcja ratownicza. Poszukiwani są dwaj górnicy, z którymi po porannym wstrząsie i zawale chodnika, utracono kontakt. Akcja ratunkowa rozpoczęła się po godzinie 9.20 w rejonie ściany wydobywczej 780 metrów pod ziemią. Na dole doszło do zawału na odcinku 50-60 metrów. Ratownicy próbują do nich dotrzeć, około godziny 16 udało się zlokalizować sygnał z ich lamp.