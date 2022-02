Wypadek w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej. Poszkodowany to 46-letni górnik

Wypadek w kopalni

Dzisiaj o godzinie 01:04 w kopalni Halemba doszło do wypadku przy pracy, w wyniku którego poszkodowany został 46-letni górnik.

– Zdarzenie miało miejsce w rejonie ściany 1 C w pokładzie 405, gdzie podczas prac związanych z wierceniem w kamieniu, w ramach przygotowania do strzelania, doszło do odspojenia bryły i dociśnięcia nogi pracownika do przenośnika taśmowego – mówi Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej.

Poszkodowany jest pracownikiem działu Wiertaczy, jak na razie stwierdzono u niego uraz nogi oraz stłuczenie głowy i otarcia. Górnika przewieziono w nocy do szpitala w Rudzie Śląskiej Goduli, gdzie przechodzi badania.

Według danych Wyższego Urzędu Górniczego w tym roku w kopalniach węgla kamiennego doszło do 105 wypadków, jeden z nich był śmiertelny.