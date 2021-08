Wypadek w kopalni Piast Ziemowit. Górnik śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala Martyna Urban

Do wypadku w kopalni Piast Ziemowit doszło w niedzielę 8 sierpnia. W jego wyniku 35-letni górnik doznał urazu twarzoczaszki. Aktualnie trwa badanie okoliczności zdarzenia. lpr.com.pl

Do wypadku górniczego doszło w kopalni Piast Ziemowit. Górnik z nieznanych przyczyn doznał urazu twarzoczaszki. O własnych siłach wydobył się na powierzchnię. Po konsultacji lekarskiej okazało się, że potrzebny jest transport górnika do szpitala. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku.