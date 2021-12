Wypadek w kopalni Pniówek. 51-letni górnik został przytrzaśnięty do taśmociągu przez kontener

Wypadek w KWK Pniówek. Lądował śmigłowiec LPR

Wszystkie służby - w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - zostały zaangażowane w akcję ratowniczą po wypadku do którego doszło w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej KWK Pniówek. Do zdarzenia doszło w środę, 1 grudnia, około godziny 18:15 na poziomie 830.