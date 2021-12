Wypadek w kopalni Sośnica w Gliwicach. Sześciu górników zostało rannych 950 m pod ziemią

W zdarzeniu zostało poszkodowanych 6 górników.

- Sześć osób odniosło obrażenia ciała, sami wyjechali na powierzchnię i zostali na badania przetransportowani do szpitali w Gliwicach i Zabrzu. Obecnie po badaniach lekarskich pracownicy zostali odesłani do domów. Wynika z tego że doznali głównie stłuczeń i do drobnych urazów - mówi Tomasz Głogowski z Polskiej Grupy Górniczej.