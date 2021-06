Wypadek w Lubomi. Kobieta zasnęła za kierownicą. Auto uderzyło w drzewo i dachowało

Wypadek w Lubomi

Po godzinie 6 w czwartek 24 czerwca doszło do wypadku w Lubomi. Kierowca samochodu opel astra wracał z pracy, ze zmiany nocnej do domu, kobieta która kierowała zasnęła przed kierownicą. Auto uderzyło w drzewo. Kobieta została przewieziona do szpitala.