Wypadek w Mikołowie. Zderzyły się trzy samochody. Kierująca fiatem nie ustąpiła pierwszeństwa. Cztery osoby trafiły do szpitala

Wypadek w Mikołowie

To się mogło skończyć zdecydowanie gorzej. Na ruchliwej DK 44, na jednym z głównych skrzyżowań na granicy Mikołowa i Rudy Śląskiej nie działała dziś rano światła. I to właśnie w tym feralnym miejscu, po godzinie 8 doszło do fatalnie wyglądającego wypadku.

- Jak ustalili policjanci drogówki, kierująca fiatem kobieta, jadąc od Gliwic i chcąc skręcił w ulicę Oświęcimską, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu volkswagenem, który z kolei siłą odrzutu uderzył w oczekujący na możliwość włączenia się do ruchu kolejny samochód - mówi mł. asp. Ewa Sikora, rzeczniczka mikołowskiej policji.