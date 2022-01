Wypadek w Nowej Wsi w gminie Lyski. Do małego dziecka wezwano pogotowie. Na skrzyżowaniu zderzyły się trzy samochody osobowe

Wypadek w Nowej Wsi

Do zdarzenia doszło przed godziną 7 rano na skrzyżowaniu przy ulicy Rybnickiej. Na ten moment wiemy tyle, że zderzyły się trzy samochody osobowe. Podróżowały nimi łącznie cztery osoby, w tym kilkuletni chłopiec.

Uczestnicy wypadku wyszli ze zdarzenia bez szwanku, natomiast do chłopca wezwano pogotowie ratunkowe, by lekarz mógł go zbadać i stwierdzić czy ucierpiał w wypadku czy nie.

Kierowcy uważajcie, warunki na drogach nie są najlepsze!