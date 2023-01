Wypadek w Potępie na Śląsku. Ciała dwóch mężczyzn znaleziono w samochodzie, który wpadł do rzeki

Policjanci patrolujący miejscowość w nocy przed godziną 2, zauważyli brakujące barierki ochronne na moście nad rzeką Mała Panew na ulicy Tarnogórskiej. Po zbadaniu sytuacji okazało się, że do rzeki wpadł samochód. Wezwani na miejsce strażacy wydobyli z niego dwóch nieżyjących mężczyzn w wieku około 40 lat. Do miejsca zdarzenia zostali wezwani także płetwonurkowie celem przeszukania rzeki. W wyniku ich działań nie znaleziono w wodzie nikogo innego. Na miejscu działania prowadziło 11 zastępów straży pożarnej z użyciem wyciągarki, łodzi ratowniczej i sprzętu hydraulicznego.

- Policjanci z komisariatu z Tworogu, patrolując miejscowość, zauważyli uszkodzenia w barierkach na moście nad rzeką Mała Panew. W związku z tym sprawdzili to miejsce. Okazało się, że w korycie rzeki znajduje się pojazd. Na miejsce zostali wezwani strażacy, którzy wyłowili go na brzeg. W pojeździe znajdowały się ciała dwóch mężczyzn, których zgon stwierdził obecny na miejscu lekarz. Policjanci zabezpieczyli ślady na miejscu zdarzenia, a prokurator polecił zabezpieczyć ciała do sekcji zwłok - informuje sierż. szt. Kamil Kubica, oficer prasowy z KPP w Tarnowskich Górach.