Wypadek w Sławniowie. Czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych, dwie osoby w szpitalu

Dwie osoby w szpitalu po wypadku w Sławniowie

Jak podaje Zawiercie112, dzisiaj, 22 listopada 2022, miał miejsce wypadek w Sławniowie. Do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło przed ok. godziny 5:30 na drodze z Pilicy do Żarnowca, na ul. Długiej. 43-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu olkuskiego, wjechał w samochód prowadzony przez 40-letnią kobietę z powiatu zawierciańskiego. W trakcie wypadku oboje byli trzeźwi. Wskutek silnego uderzenia dwie osoby zostały ranne. Poszkodowani trafili do szpitala po akcji ratunkowej.

Działania prowadzone były przez RG PSP Zawiercie (Posterunek Szczekociny), OSP Wierbka i OSP Dobra. Zawierciańska drogówka jest w trakcie wyjaśniania okoliczności, które doprowadziły do zderzenia.