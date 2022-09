Wypadek w Sosnowcu. Autobus zderzył się z samochodem osobowym. Przejazd może być utrudniony

27 września 2022 w Sosnowcu zderzyły się ze sobą autobus komunikacji miejskiej (linia numer M4) i samochód osobowy marki Opel. Do wypadku doszło ok. 10:20 na ul. Rydza Śmigłego, na wyjeździe z ul. Lubelskiej. Według ustaleń, jest osoba poszkodowana - została już zabrana do szpitala.

Obecnie trwa akcja ratunkowa prowadzona przez służby ratunkowe i drogowe. Bardzo prawdopodobne są utrudnienia na obszarze wokół miejsca zdarzenia, należy uważać na korki.