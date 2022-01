Wypadek w Strumieniu. Kierowca zniknął bez śladu. Jakub Kosowski zaginął

Wypadek w Strumieniu. Kierowca jest poszukiwany

22-letni mężczyzna 14 stycznia wyjechał z domu i do tej pory nie nawiązał kontaktu z najbliższymi. Samochód, którym się w tym dniu poruszał, został odnaleziony tego samego dnia około godziny 22.00 w Strumieniu na ul. Bielskiej. Pojazd uderzył w słup energetyczny. Na miejscu nie było kierowcy. Zniknął i do tej pory nie udało się go odnaleźć.