Wypadek w Tarnowskich Górach. Mężczyzna zlekceważył znak "stop". Do szpitala trafiły dwie osoby IM

Zobacz galerię (3 zdjęcia) Wypadek w Tarnowskich Górach. Kierowca zlekceważył znak "stop"Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE KPP Tarnowskie Góry Zobacz galerię (3 zdjęcia)

W niedzielę, 15 sierpnia, doszło do wypadku na skrzyżowaniu ulic Opatowickiej z Obwodnicą w Tarnowskich Górach. Kierujący samochodem marki BMW zlekceważył znak "stop" i doprowadziła do zderzenia z innym pojazdem. Dwie osoby - w wyniku tego zdarzenia - trafiły z obrażeniami do szpitala.