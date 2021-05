Wypadek w tunelu na DTŚ! Wyjazd z Katowic całkowicie zablokowany. Za tunelem doszło do zderzenia pięciu samochodów

- Tuż za tunelem doszło do zderzenia pięciu samochodów. Jedna osoba, kobieta, została przewieziona do szpitala na badania. Sytuacja jest bardzo trudna, ponieważ jest to godzina szczytu powrotów pracy, a dwa pasy są całkowicie zablokowane. Tunel pozostaje zamknięty - poinformowała mł asp. Agnieszka Żyłka, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.