Wypadek w Zabrzegu. Interweniował śmigłowiec LPR. Mężczyzna z urazem głowy trafił do szpitala

Rząd zachęca do szczepień. Będzie loteria i szereg udogodnień. Druga dawka w dowolnym punkcie. Sprawdźcie, co i kiedy się zmieni

Żeby zachęcić jeszcze więcej Polaków do szczepień w lipcu wystartuje specjalna loteria Totalizatora Sportowego, w której będzie można m.in. wygrać milion złotych. Kto z kolei jeszcze nie przyjął drugiej dawki preparatu, będzie mógł to zrobić w dowolnym punkcie. - Myślę, że to będzie istotne rozwiązanie, zwłaszcza w okresie wakacyjnym - mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk.