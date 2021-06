Wypadek w Żywcu. Potężne drzewo runęło na samochód. Matka z córką są ciężko ranne Łukasz Klimaniec

W Żywcu drzewo runęło na przejeżdżający samochód na ul. Dworcowej! Do wypadku doszło w poniedziałek rano. Strażacy musieli rozcinać karoserię, by uwolnić kobietę i jej córkę. Sa poważnie ranne. Z podejrzeniem urazu kręgosłupa zostały przewiezione do szpitala.