Wypadek w Żywcu. Trzy osoby ranne w wypadku trafiły do szpitala

Prezydent Sosnowca apeluje do marszałka o Teatr Rozrywki im. Kiepury w Chorzowie

Już oficjalnie: prezydent Sosnowca proponuje, by Jan Kiepura został patronem Teatru Rozrywki w Chorzowie. Dziś wysłał pismo w tej sprawie do marszałka woj. śląskiego, któremu Teatr podlega. To reakcja na przegłosowaną w ubiegłym tygodniu przez sejmik uchwałę prowadzącą do nadania...