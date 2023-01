Wypadek z udziałem radiowozu w Jastrzębiu. Osobowa toyota wjechała w policyjną kię. Poszkodowani zostali policjanci. Trafili do szpitala Piotr Chrobok

Podczas zabezpieczania miejsca kolizji doszło do wypadku z udziałem radiowozu w Jastrzębiu. W policyjną kię uderzyła osobowa toyota. Ucierpieli w nim dwaj policjanci. Mieli uskarżać się na bóle kręgosłupa. Obaj trafili do szpitala. Do wypadku doszło najprawdopodobniej w wyniku trudnych warunków drogowych.