Wypożyczalnia sprzętu sportowego w sklepie monopolowym. "To nie obchodzenie handlu, a odpowiedź na potrzeby klientów"

Na miejscu spotykam właściciela sklepu, który przyjmuję mnie bardzo miło, pozwala nawet zrobić zdjęcia sprzętu sportowego (m.in. zestawy do darta i pokera, rakietki do badmintona i tenisa stołowego, zestawy wędkarskie), ale pytany o pomysł otwarcia wypożyczalni i czy nie jest to obchodzenie zakazu handlu, przekazuje nam kontakt do współwłaściciela sieci sklepów. Do Piotra Jury dzwonimy godzinę później i zadajemy te same pytania.

- To nie jest obchodzenie zakazu handlu, a odpowiedź na oczekiwania naszych klientów. Gdybyśmy chcieli obejść zakaz, to uruchomilibyśmy wypożyczalnie we wszystkich 92 sklepach naszej sieci, a są one tylko w 14 z nich. Na dodatek jeden z nich i tak w niedzielę jest zamknięty - tłumaczy Piotr Jura i dodaje:

- Wsłuchujemy się w głos klientów, którzy np. oczekiwali uruchomienia lottomatów. W naszej ofercie jest m.in. sprzęt wędkarski, który teraz nie jest popularny, ale to się zmieni, bo według naszych badań przeprowadzonych latem, klienci byli nim zainteresowani. Niewykluczone, że do oferty włączymy np. kije do nordic walking, o które pytają klienci - dodaje współwłaściciel sieci Al Capone.

A czy nie ma obaw z powodu zapowiadanych kontroli? - Działamy w pełni legalnie, nie łamiemy w żaden sposób prawa. Oczywiście instytucje, które mają do tego uprawnienia, mają prawo przeprowadzić kontrole - mówi Piotr Jura.