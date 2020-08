Wyprawka szkolna dla ucznia 2020. 300 PLUS. Podpowiadamy, jak dostać pieniądze jeszcze we wrześniu. Jak i kiedy złożyć wniosek?

Program Dobry start znany szerzej jako 300 plus to świadczenie wypłacane raz w roku rodzinom na zakup wyprawki szkolnej. Przysługuje bez względu na dochód w rodzinie, na każde uczące się dziecko do 20 roku życia lub do 24 lat w przypadku ucznia niepełnosprawnego.

Kto złoży dokumenty w lipcu lub sierpniu, 300 plus dostanie najpóźniej do końca września. Późniejsze podania będą rozpatrywane już do dwóch miesięcy od dnia ich złożenia. Przy czym 30 listopada to ostateczny termin – później prawo do świadczenia wygasa.

W 2021 roku terminy składania wniosków zmienią się - będzie można je składać znacznie wcześniej. Elektronicznie - już od lutego, a w formie papierowej - od kwietnia.

Do końca minionego tygodnia rodzice i opiekunowie złożyli 1,93 mln wniosków o świadczenie „Dobry start”. To zaledwie na połowę z uprawnionych dzieci.