Wysokie mandaty już działają. W województwie śląskim mniej wykroczeń i znacznych przekroczeń prędkości

Nowy taryfikator mandatów

Nowy taryfikator mandatów, który obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku miał nas zniechęcić do łamania przepisów, bo tylko surowe kary finansowe mogą przekonać kierowców do tego, aby jeździli wolniej, przestrzegali przepisów. Gołym okiem widać, że jadąc przez największe miasta śląskie kierowcy rzadziej przekraczają prędkość. To nie tylko nasze subiektywne odczucie, bo z policyjnych statystyk z dwóch pierwszych tygodni 2021 i 2022 roku (1-14 stycznia każdego roku) wynika, że liczba odnotowywanych wykroczeń jest mniejsza.

Jak przekazał nam sierż. szt. Damian Sokołowski z Wydziału Ruchu Drogowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w 2021 roku w analizowanym przez nas okresie, śląska policja odnotowała 16 204 wykroczeń, w tym 8623 przypadków przekraczania prędkości i aż 104 zatrzymania kierowców, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h, co skutkuje 3-miesięcznym odebraniem prawa jazdy.