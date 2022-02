Wysokie mandaty pomogły! Umiarkowana prędkość na drogach w styczniu 2022 r. Są też zmiany w zachowaniu kierowców

Na podstawie wiedzy o średnich prędkościach jazdy kierowców w styczniu tego roku i dzięki zestawieniu ich z zeszłorocznymi eksperci twierdzą, że w pierwszych dniach stycznia kierowcy znacznie zwolnili, natomiast w miarę upływu czasu średnie prędkości jazdy sukcesywnie rosły, ale z zachowaniem umiarkowania.

Podczas dokonywanych analiz zauważono delikatne rozbieżności, zwłaszcza na drogach ekspresowych oraz autostradach, a także na obszarach niezabudowanych.

– Średnie prędkości jazdy kierowców w Polsce, od momentu wprowadzenia nowego taryfikatora mandatów, na autostradach i drogach ekspresowych wzrosły o 2-3 km/h w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku. Jednak nadal są one poprawne i mieszczą się w obowiązujących limitach. Z kolei w obszarze niezabudowanym i zabudowanym widoczne są również niewielkie przekroczenia prędkości, które na ten moment mogłyby być karane mandatem w wysokości 50 zł za przekroczenia do 10 km/h. Styczeń to również czas rozpoczęcia ferii zimowych, co także ma wpływ na zwiększenie prędkości jazdy, ze względu na mniejszy ruch na trasach. Takie zwiększenia średnich prędkości w zakresie 2-3 km/h nie są niestandardowym zachowaniem w tym czasie – mówi Julia Langa z Yanosika.