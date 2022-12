Wyspa mojej siostry w Tychach. Premiera w Międzynarodowym Dniu Osób z Niepełnosprawnościami. Zobaczcie zdjęcia

- Nie wiem, jak o tym opowiedzieć, żeby wszyscy, którzy boją się przybijać do brzegów nieznanych wysp, uwierzyli, że nie ma na nich ludożerców, dzikusów ani potworów – tylko ludzie. Może trochę inni, ale zdolni do miłości, czułości, tęsknoty… - te słowa z książki Katarzyny Ryrych pt. "Wyspa mojej siostry" znalazły się w scenariuszu.

Publiczność słyszy je pod koniec spektaklu, kiedy już sama wie, że ci trochę inni ludzie są nie tylko zdolni do miłości, czułości i tęsknoty, ale też do bycia na scenie w pełnowartościowym przedstawieniu.

To książka inności, ale i bezgranicznej akceptacji, napisała Dorota Koman na stronie Fundacji ABC Cała Polska czyta dzieciom.

Powiem inaczej - to książka o tym, że niepełnosprawni mają swoje talenty. Trzeba tylko umieć je dostrzec i znaleźć odpowiednią przestrzeń do zaistnienia.