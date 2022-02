Wystąpili na Męskim Graniu, teraz wydali swój debiutancki album. Grupa Hamulec to nadzieja ciężkiego grania z Zagłębia

- Pierwsze spotkania to była nauka wspólnego grania. Nie braliśmy tego na poważnie. Zależało nam wyłącznie na dobrej zabawie. Wszyscy poznaliśmy się przez wspólnych znajomych. Może nie wszyscy, bo ja z Filipem jesteśmy braćmi, ale tak było z resztą chłopaków. Prawie wszystkie pierwsze próby odbywaliśmy na wynajmowanej salce, gdzie zastanawialiśmy się co i jak grać. Nasze umiejętności muzyczne na pewno były wtedy mniejsze. Na początku trochę nieśmiało, lecz po kilku spotkaniach i wspólnych imprezach zaczęliśmy się traktować jak kumple i dzięki temu tak dobrze nam się wspólnie grało. Pierwszy koncert zagraliśmy na imprezie w garażu u naszego przyjaciela i po tym występie już wiedzieliśmy że chcemy to robić, gdyż mimo wielu niedociągnięć, ludzie bawili się świetnie razem z nami - nakreśla początki Mikołaj Karolewski.