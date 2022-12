Wystawa Drobnego Inwentarza w Katowicach. Ponad tysiąc ptaków ozdobnych, alpaki, króliki. Wejście za darmo 10-11 grudnia Mateusz Czajka

W Katowicach odbędzie się Wystawa Drobnego Inwentarza. To okazja, by rodzinnie (lub samemu) zobaczyć wiele ciekawych ras i porozmawiać z hodowcami. Co zobaczymy na wystawie? „Ponad tysiąc sztuk ptactwa ozdobnego oraz innych zwierząt (gołębie, kury, króliki, bażanty, alpaki…)” - opowiada Przemysław Lęga z Wojewódzkiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Katowicach.