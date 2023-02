Wystawa fotografii „Doświadczanie miejsca" w Muzeum Śląskim

Trzy różne spojrzenia: Kaja Rata, Krzysztof Szewczyk i Tomasz Liboska

Kaja Rata proponuje nam kosmiczny wymiar Śląska, ale bynajmniej nie jest to odrealniony obraz. Pokazuje komiczne aspekty, które gołym okiem można dostrzec w miejskiej przestrzeni. Krzysztofa Szewczyka zajmuje proces szkód górniczych, wynikający z eksploatacji podziemnej przez lata prowadzonej w regionie. Jego „fotograficzne śledztwo” nie poprzestaje tylko na popękanych ścianach budynków, ale prowadzi nas poprzez specyficzny pejzaż, zapadliska, aż do urządzeń sejsmograficznych, które z matematyczną dokładnością wyliczają ruchy górotworu. Tomaszowi Libosce najbardziej odpowiada podróż przez region na rowerze. Obserwacja, a co za tym idzie i fotografowanie jest bardziej wnikliwe. Świat zza szyb samochodu umyka nam zbyt szybko i żeby dostrzec pewne miejsca i ludzi fotograf musi zwolnić. Tak postąpił Liboska i dzięki temu jego oczami widziany region, miejsca, zdarzenia, a przede wszystkim pojawiające się relacje międzyludzkie budują surowo-subtelny obraz tej ziemi.