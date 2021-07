Wystawa IPN „TU rodziła się opozycja” na Rynku w Katowicach. Krótkie preludium poprzedzające festiwal wolności

Składa się na nią 15 plansz – 9 ogólnopolskich i 6 regionalnych. Ekspozycja została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej z okazji 45. rocznicy protestów robotniczych w czerwcu 1976 r. w Radomiu, Ursusie i Płocku.

– Wystawa skupia się wokół wydarzeń, które nazwalibyśmy opozycyjnymi w stosunku do poprzedniego systemu. Obejmuje lata od 1976 do 1980, czyli m.in. wydarzenia czerwca 1976 roku, kiedy to miały miejsce robotnicze protesty w kilku miastach w Polsce, w Płocku, Ursusie, Radomiu, przeciwko zaplanowanej wtedy drastycznej podwyżce cen – opowiada dyrektor katowickiego oddziału IPN-u.