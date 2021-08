Wystawa o planetach w CH Forum Gliwice "Misja po Układzie Słonecznym". Będzie można poczuć się jak na Marsie lub na Wenus

Wystawa składa się z kompletu 10 namiotów planetarnych od 3 do 5 m średnicy. Każda z pneumatycznych planet będzie omawiana przez koordynujących wystawę instruktorów. Do namiotów będzie można nie tylko wejść, ale i przeżyć symulowane zjawiska, jakie panują na danej planecie.

W CH Forum w Gliwicach będzie można poczuć się jak w kosmosie. Od 16 do 29 sierpnia w gliwickim Forum będzie można zobaczyć wystawę interaktywną "Misja po Układzie Słonecznym". To pierwsza tego typu w Europie koncepcja prezentująca w innowacyjny sposób planety w Układzie Słonecznym.

Uczestnicy, przed wejściem do każdej z planet, przygotują się do misji: zabezpieczą oczy okularami, czasami też zabezpieczą słuch lub założą modelowe hełmy. Każdy z uczestników otrzyma specjalny voucher/bilet do numerowanych misji po Układzie Słonecznym.