Wystawa pamięci Karin Stanek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu. Jej otwarcie zaplanowano na 10 lutego

Królowa polskiego bigbitu zostanie uhonorowana wyjątkową wystawą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu. Złożą się na nią przedmioty pochodzące ze zbiorów najwierniejszego fana Karin Stanek i popularyzatora jej twórczości - Stefana Papierowskiego. Otwarcie wystawy odbędzie się w czwartek, 10 lutego, o godz. 17 w Galerii Rotunda.

- Przygotowałem na wystawę sporo materiałów. Można było z nich zrobić kilka wystaw, ale chcę, by po ponad ośmiu latach, które minęły od ostatniej dużej wystawy na temat Karin Stanek w Bytomiu, pokazać jej postać w sposób wyjątkowy. Dlatego też postanowiłem udostępnić wszystko to, co posiadam w swoim przebogatym archiwum. Są więc m.in. listy i dedykacje, które otrzymałem od Karin, wspólne zdjęcia czy artykuły na jej temat, nie tylko z naszego kraju - opowiada nam Stefan Papierowski.