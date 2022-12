Wystawa szopek w Katowicach-Panewnikach. Mały Jezus w murzyńskiej chatce. Zobacz ZDJĘCIA

Wystawa szopek u franciszkanów

— Wśród szopek kilka pochodzi z innych krajów - np. Tanzanii, Boliwii, krajów afrykańskich, Niemiec. Są także te ze Śląska – opowiada o. Euzebiusz Skorupa.

Co ciekawe, tuż obok zobaczymy również ruchomą stajenkę, która ma ponad pół wieku. Wszystkie figury są wprawione w ruch. Wystawę szopek oraz ruchomą stajenkę zobaczymy od 25 grudnia do 8 stycznia w godzinach od 9.00 do 19.00 oraz od 9 stycznia do 2 lutego od 9.00 do 18.00 (w niedziele do 19.00)