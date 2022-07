Wystawa "Wojciech Siudmak. Uniwersum" w Willi Caro. Prace mistrza wyobraźni można oglądać do 10 października w Muzeum w Gliwicach

Obrazy jego autorstwa przez ponad 35 lat zdobiły okładki kolekcji SF publikowanych przez słynne amerykańskie wydawnictwo Pocket Books z Nowego Jorku. Polscy czytelnicy widzieli jego okładki m.in. w 23. tomach "Diuny" F. Herberta i w "Don Quijote" Cervantesa wydanych nakładem wydawnictwa "Rebis" oraz w miesięczniku "Fantastyka".

W piątek 8 lipca w Willi Caro odbył się wernisaż wystawy "Wojciech Siudmak. Uniwersum" połączony ze spotkaniem autorskim z artystą. Wydarzenie cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem, a goście którzy chcieli zobaczyć malarza na żywo szczelnie wypełnili nie tylko główną salę, ale każdy wolny korytarz w zabytkowym budynku.

- Wyobraźnia ma to do siebie, że otwiera nowe możliwości. Nawet najlepszy lekarz lub naukowiec nie zrobi nic bez wyobraźni. Jest potrzebna w każdej dziedzinie, bo daje wiarę w coś, co z pozoru jest niemożliwe - przekonywał w trakcie wernisażu Wojciech Siudmak. - Sztuka fantastyczna jest potrzebna, by runęły bariery i uwierzyć we własne siły - dodaje.