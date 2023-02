Wystrój wnętrz w stylu retro jest coraz bardziej popularny. Nowoczesne meble w połączeniu z dawnymi motywami dają niesamowity efekt. Zobacz!

Nowoczesny styl stawia na minimalizm oraz naturalność

Wystrój wnętrz w 2023 roku nie będzie odbiegał zbytnio od zeszłorocznego, bowiem moda na styl boho – a wraz z nim minimalizm, prostotę oraz potrzebę akcentowania bliskości z naturą – będzie coraz bardziej zyskiwała na popularności. Nadal w trendach kreowane są lekkość, przestronność, a także elementy drewniane. Preferowany minimalizm może być jak najbardziej spójny z motywami, nawiązującymi do natury oraz związanej z nią kolorystyki, utrzymanej w różnych odcieniach zieleni i brązu, które wspaniale komponują się w domowej przestrzeni.

Nie brakuje też miłośników rozwiązania, wyrażanego także poprzez barwy, takie jak biała, szara, kremowa czy beżowa. W mieszkaniach oraz domach nie brakuje również wielu innych elementów, jakie wpisują się w ten naturalny styl. Są wśród nich oczywiście przedmioty plecione oraz liczne koszyki. Mile widziana jest duża ilość kwiatów, a wśród nich potężne rośliny, które stoją na podłodze niczym pokojowe drzewka. Z kolei drewno – niekoniecznie prawdziwe – ma przede wszystkim nawiązywać w całej stylizacji do naturalnych motywów. Przypominające go panele podłogowe lub ścienne, a także meble dodają uroku wnętrzom, które należą do miłośników tego typu rozwiązań. Co więcej, w nowoczesnym wystroju wnętrz coraz częściej pojawiają się przedmioty w stylu retro, które w połączeniu z nowatorstwem tworzą niezwykle oryginalny efekt.