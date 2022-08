Wywiad z Grzegorzem Żmudą, prezesem Stowarzyszenia Kibiców Niepełnośprawnych Zagłębia Sosnowiec. "Chcemy aktywizować osoby niepełnostpawne"

Kiedy powstało stowarzyszenie?

SKNZS działa już trzy lata, od dwóch – jako oficjalnie zarejestrowanie stowarzyszenie. Jego założycielami są: ja – Grzegorz Żmuda, Tomasz Zając, obecnie wiceprezes.

Początki stowarzyszenia były bardzo skromne. Zebraliśmy się w trzy osoby na Stadionie Ludowym i rozmawialiśmy z Jurkiem Muchą, ówczesnym rzecznikiem prasowym Zagłębia Sosnowiec, o możliwości uruchomienia stowarzyszenia. W kawiarni znajdującej się obok stadionu bocznego odbyło się spotkanie założycielskie, na którym wybraliśmy zarząd. Działaliśmy wówczas pod kołem kibica. Rozpoczęliśmy zbieranie członków, załatwianie wszystkich formalności, które miały nam pozwolić na rozpoczęcie samodzielnej działalności.

W tej chwili w nasza grupa zrzesza 36 osób z Sosnowca, Dąbrowy i Będzina – w tym osoby pełnosprawne, opiekunów osób poruszających się na wózkach.

A jaka idea przyświecała powstaniu stowarzyszenia?

To w gruncie rzeczy prosty pomysł. W stowarzyszeniu znajdują się osoby z różnymi niepełnosprawnościami: intelektualnymi, fizycznymi. Chcieliśmy wyciągnąć ich z domu, żeby nie siedzieli w domu, a miłość do sportu to tylko ułatwiła. Mamy pasjonatów piłki nożnej, ręcznej, hokeja, siatkówki. Dzięki członkostwu w stowarzyszeniu nie śledzą meczy ma sucho, przed komputerem czy telewizorem, ale aktywnie uczestniczyli w widowiskach sportowych.