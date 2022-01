Wyższe mandaty dla kierowców nie dotyczą quadów. Nadal będą rozjeżdżać lasy

Wśród wszystkich zmian, które znalazły się w nowym taryfikatorze, nie sposób doszukać się nowych przepisów dotyczących poruszania się pojazdami silnikowymi po terenach leśnych. Wjazd do lasu samochodem, quadem lub motocrossem pozostaje więc tematem poza nowym taryfikatorem mandatów.

Przeoczenie czy celowe działanie?

Nie wiadomo czy to celowe działanie, czy raczej przeoczenie, iż nie wprowadzono nowych stawek mandatów dotyczących wykroczenia jakim jest np. jazda quadem lub motocrossem po lesie.

Warto podkreślić, że przepisy w tym zakresie reguluje ustawa o lasach. Mówi ona, że poruszanie się pojazdem silnikowym i zaprzęgiem konnym dopuszczalne jest tylko po drogach publicznych. Jeśli natomiast kierujący nie dostosuje się do tego, strażnik leśny może ukarać go mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych.

Dla porównania – w ruchu drogowym od pierwszego dnia tego roku 500 zł wynosi mandat za rozmowę przez telefon podczas jazdy. A niedawno mandatem w wysokości 2,5 tys. zł policjanci ukarali pijanego rowerzystę w miejscowości Witkowice w powiecie częstochowskim.