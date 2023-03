Wyższe opłaty za wodę i ścieki w Dąbrowie Górniczej. Dlaczego? Miasto zmniejszyło wydatki na dopłaty dla mieszkańców

Zgodnie z cennikiem przyjętym przez Wody Polskie obecnie obowiązuje w mieście 3-letni plan taryfowy, który różnicuje cenę wody i ścieków w poszczególnych latach. Plan ten został wprowadzony 5 maja 2021 roku. Od 4 maja 2023 roku wchodzimy w trzeci rok planu taryfowego, a to oznacza, że cena 1 metra sześć. wody wyniesie w Dąbrowie Górniczej 7,54 zł, a 1 metra sześć. odprowadzonych ścieków 10,40 zł. Dotychczas (do 4 maja 2023 roku) te opłaty wynoszą dokładnie tyle samo.

Na złagodzenie skutków obciążenia domowych budżetów z miejskiej kasy przeznaczonych zostało w 2022 roku w sumie ponad 12,8 mln złotych. Miejscy radni w Dąbrowie Górniczej 14 grudnia 2022 roku przyjęli poprzednią uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Od 1 stycznia do 4 maja 2023 roku dopłata wynosi: 0,81 zł brutto do 1 m sześć wody oraz 3,24 zł brutto do 1 m sześć. odprowadzanych ścieków. Jeszcze wcześniej dopłaty wynosiły 0,83 zł do 1 metra sześciennego wody i 3,38 zł do 1 metra sześciennego ścieków.