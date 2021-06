Wyzwania województwa śląskiego w dobie europejskiej transformacji energetycznej - III edycja Konferencji Silesia 2030 - zobacz relację

Na te i wiele innych istotnych pytań odpowiedzieli prelegenci III edycji międzynarodowej Konferencji SILESIA 2030, organizowanej w centrum medialnym "Dziennika Zachodnieg"o przez posła do Parlamentu Europejskiego Grzegorza Tobiszowskiego, reprezentującego Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Kolejna już debata o przyszłości regionu wystartowała 30 czerwca 2021 r. pn. „Wyzwania woj. śląskiego w dobie europejskiej transformacji energetycznej”. W trosce o bezpieczeństwo uczestników konferencja była transmitowana w internecie, 30 czerwca.

Konferencję rozpoczął panel dotyczący polskiego miksu energetycznego, węgla na świecie oraz bezemisyjnych technologii spalania węgla – nowoczesnych rozwiązań, które mogą ułatwić proces zmiany miksu energetycznego w państwach takich jak Polska, w których jest on oparty na tym właśnie paliwie. Poznaliśmy też uwarunkowania polskiego systemu energetycznego w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Wśród prelegentów znaleźli się praktycy, którzy zaprezentowali amerykańską oraz norweską technologię do wychwytywania CO2 w produkcji energii z węgla.

Następnie uczestnicy konferencji postarali się wskazać, które z odnawialnych źródeł energii – słońce, wiatr czy wodór, najlepiej sprawdzi się w polskich warunkach. Poznaliśmy m.in. specyfikę budowy farm fotowoltaicznych i wiatrowych, ale także zielony wodór za sprawą gościa specjalnego konferencji – Pani Lis Gammelgaard z NEL HYDROGEN (Dania) – światowego lidera w technologiach wodorowych.

Trzeci blok tematyczny był z kolei poświęcony kosztom społecznym przemian. Jego uczestnicy postarali się odpowiedzieć na pytanie: jak uniknąć powtórki z Wałbrzycha? – czyli co zrobić, by zniwelować negatywne skutki przemian związanych z transformacją sektora energetycznego.

Inicjatorem cyklu debat pn. Silesia 2030 jest poseł do Parlamentu Europejskiego ze Śląska i były wiceminister energii - Grzegorz Tobiszowski, reprezentujący Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Głównym partnerem wydarzenia był "Dziennik Zachodni".

Moderatorem dyskusji był redaktor naczelny "DZ" Grzegorz Gajda.