Wzgórze Kromołowiec o poranku - można się tu wybrać, by odetchnąć od miejskiego zgiełku Wiktoria Żesławska

Ferie to dobry czas, by wybrać się na długi spacer i odetchnąć od codziennych obowiązków. Jura Krakowsko-Częstochowska obfituje w stworzone do tego miejsca. Jednym z nich są skałki w Niegowonicach wraz z wzgórzem Kromołowiec. Zobaczcie sami.