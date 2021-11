Wzrosło zapotrzebowanie na węgiel. Tauron Wydobycie zwiększył liczbę frontów wydobywczych. ZG Sobieski w Jaworznie ma nowy front OPRAC.: Kacper Jurkiewicz

Wzrasta zapotrzebowanie na węgiel. Tauron Wydobycie zwiększa fronty wydobywcze - również w ZG Sobieski w Jaworznie. Tauron

Tauron odnotował większe zapotrzebowanie na węgiel. Liczbę frontów wydobywczych zwiększono do siedmiu. Zmiany dotyczą kopalni w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach. W Jaworznie to nowy front wydobywczy w partii Brzezinka. Spółka priorytetowo zabezpiecza dostawy do elektrowni i elektrociepłowni Grupy Tauron.