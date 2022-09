X Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego - poziom 320 rozpoczęty! Atrakcje zachwycają odwiedzających Barbara Romańczuk

Choć pod ziemią to zrobiło się gorąco! Za nami występ zespołu I Virtuosi Italiani z Werony pod kierownictwem Alberto Martiniego! To oznacza tylko jedno... X Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego w Zabrzu – poziom 320 rozpoczęty. A to dopiero początek.