X Regionalny Kongres Kobiet Podbeskidzia: ważna debata o prawach kobiet w Cieszynie

- Nikt nam nie dał praw, musiałyśmy sobie te prawa wywalczyć: nasze prababki, nasze babki, nasze matki walczyły. Teraz my musimy przejąć pałeczkę. Jeśli nie będziemy miały odwagi walczyć o to, co nam się należy jako połowie społeczeństwa, to zawsze będziemy spychane w kąt. Ale my będziemy walczyły - zapowiedziała.