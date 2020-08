Xiaomi Corporation przedstawiło wyniki finansowe za pierwszą połowę i drugi kwartał 2020 r. I pochwaliło się świetną sprzedażą Mi 10 Ultra

Jak podkreśla firma, całkowite przychody na poziomie 103,24 mld juanów (dane NBP z 26.08: 1 juan to ok. 0,54 PLN i ok. 0,15 USD) i wzrost o 7,9 proc. rok do roku przebiły konsensus rynkowy. „W pierwszej połowie 2020 r., pomimo wpływu COVID-19 i wielkiej globalnej niepewności, zdywersyfikowany ekosystem biznesowy Xiaomi wykazał swoją odporność” – można przeczytać w oświadczeniu Xiaomi Corporation.

Internet Rzeczy

Przychody z segmentu Internetu Rzeczy (IoT) i produktów lifestylowych wyniosły 28,237 mld juanów w pierwszej połowie i 15,253 mld juanów w drugim kwartale 2020 r. Globalne dostawy telewizorów Xiaomi wyniosły 2,8 mln sztuk, osiągając wzrost rok do roku, pomimo spadku na rynku w segmencie telewizorów. Według danych All View Cloud, w drugim kwartale 2020 r. Xiaomi w Chinach kontynentalnych było największym dostawcą telewizorów szósty kwartał z rzędu i uplasowało się w pierwszej piątce na świecie.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. liczba podłączonych urządzeń IoT (z wyłączeniem smartfonów i laptopów) do platformy IoT Xiaomi wyniosła około 271,0 mln sztuk, co stanowi wzrost o 38,3 proc. rok do roku. Liczba użytkowników, którzy mają pięć lub więcej urządzeń podłączonych do platformy IoT Xiaomi (z wyłączeniem smartfonów i laptopów) wzrosła do ponad 5,1 mln, co stanowi wzrost rok do roku o 63,9 proc. Mi Home App miało 40,8 mln aktywnych użytkowników miesięcznie, co stanowi wzrost rok do roku o 34,1 proc., w tym klienci, którzy nie używają smartfonów Xiaomi stanowili 67,9 proc.